Дубровский одобрил строительство в Челябинске школы единоборств Сергея Ковалева

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Южного Урала поддержали три крупных бизнес-проекта, в числе которых строительство школы единоборств Сергея Ковалева, – вопрос рассматривался на заседании инвестиционного совета региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

На рассмотрение совета вынесли проект компании «СМАРТ» по созданию производства пищевых продуктов из семян подсолнечника и орехов. Еще один проект – многофункциональный спортивный комплекс Сергея Ковалева «КРАШЕР».

Знаменитый российский боксер, уроженец Копейска, мастер спорта России международного класса Сергей Ковалев рассказал о намерении строительства школы единоборств в Челябинске. Проект является социально-направленным. На базе школы планируется проводить бесплатные занятия для детей трех возрастных групп.

И последняя идея – проект завода «СпецАгрегат» по производству и реализации специальной и наземно-авиационной техники.

Инициаторы проектов обратились за поддержкой региональных властей по вопросу выделения земельных участков. Борис Дубровский отметил, что представленные проекты соответствуют утвержденным критериям по объему инвестиций и количеству рабочих мест. Участники инвестсовета поддержали представленные проекты.