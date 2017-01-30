В регионах начинается подготовка к проведению 4-й федеральной акции «Надежный партнер»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В регионах стартовала подготовка к проведению четвертой федеральной акции «Надежный партнер», цель которой заключается в придании нового статуса благонадежным потребителям топливно-энергетических ресурсов и услуг ЖКХ, а также поддержании и развитии партнерских отношений между поставщиками и потребителями энергоресурсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Челябэнергосбыт».

Проект «Надежный партнер» реализуется при поддержке Комитета Совета Федерации по экономической политике, министерства экономического развития РФ, Ассоциации «НП Совет рынка». В 2016 году акция прошла в 30 субъектах Российской Федерации, проверку на надежность прошли порядка 600 тыс. потребителей-юридических лиц, из которых 59 вошли в рейтинг самых благонадежных и были награждены в Верхней палате российского парламента.

Подведение итогов федеральной акции «Надежный партнер» включено в план мероприятий на весеннюю сессию 2017 года.

«Широкая поддержка мероприятий Проекта на уровне органов представительной и исполнительной власти субъектов страны говорит о востребованности открытого диалога поставщиков и потребителей энергетических ресурсов по вопросам развития энергетики региона и страны в целом, установления тарифов и повышения качества и надежности энергоснабжения различных категорий потребителей. Надеюсь что в 2017 году, федеральная акция "Надежный партнер" привлечет еще большее число регионов, участников и сторонников», отметил председатель организационного комитета Проекта, заместитель председателя Комитета по экономической политике СФ РФ Виктор Рогоцкий.

В Челябинской области третий год подряд партнером проекта выступает ПАО «Челябэнергосбыт». Весной состоится подведение итогов региональной премии «Золотая опора» – «Надежный партнер».

«В названии проекта заложена главная идея – вывести на первое место значимость прочных отношений между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов. Нам приятно, что предприятия Челябинской области, наши надежные партнеры, пополняют списки федеральных рейтингов самых благонадежных компаний. Сейчас формируются списки претендентов на это почетное звание», – отметил заместитель генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» по операционной деятельности Алексей Порошин.

Подробную информацию об акции и проекте «Надежный партнер» можно получить на официальном сайте.

Дополнительная проверка контрагентов на добросовестность исполнения договорных обязательств проводится в системе «Мониторинг платежей».