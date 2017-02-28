ВАЖНО. Пришел, увидел, победил: в мае в Челябинске заработает «единое окно» для бизнеса

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В мае в Челябинске начнет работать «единое окно» для бизнеса – так называемый фронт-офис, где предприниматели смогут получить 270 услуг, минуя различные инстанции, очереди, а значит, и коррупционные проявления, и административные барьеры. Все сразу и в одном месте – мечта бизнесменов, которые пока не верят своему счастью и хотят понять, по какой схеме будет работать проект. На помощь им пришла Общественная палата Челябинской области, которая все активнее внедряется в самые разные сферы жизни региона и на этот раз вновь готова выступить связующим звеном между правительством области и южноуральскими бизнесменами. Точечные моменты, перечень услуг, штат будущей организации, ее структуру обсудили в понедельник, 27 февраля, на круглом столе в Южно-Уральской торгово-промышленной палате. Дискуссию предпринимателей и общественников выслушал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин уверен, что МФЦ для бизнеса существенно облегчит жизнь каждого предпринимателя.

«На территории Челябинской области ведется динамичная и системная работа по формированию институтов развития бизнеса. Одним из результатов этой работы стало создание "единого окна". Сегодня предпринимателю нужно обращаться в разные инстанции для получения услуг и поддержки. Там – кредит, там – субсидия, здесь – экспорт. Все в разных местах. И обычно эту цепочку сопровождают очереди и бумажная волокита. Теперь же в Челябинской области заработает фронт-офис, где можно получить все услуги сразу», – рассказал Дубровин.

Заместитель директора Фонда развития промышленности Челябинской области Ирина Казанцева описала концепцию. «Предпринимательский МФЦ» будет состоять из трех рабочих площадок: мозгового центра, деловой зоны (переговорных на два, три, пять мест, конференц-залов) и зоны общего доступа. Будущий или уже состоявшийся предприниматель заходит в здание, его встречает специалист и выслушивает вопрос. Например, клиент говорит, что хочет открыть ИП, получить субсидию и уже через год выйти на экспорт. Будущего предпринимателя ведут в переговорную, где к нему выходят юристы, консультанты, представители ФРП, Агентства инвестиционного развития, регионального центра инжиринга. В итоге человек в одном здании получает целый спектр услуг за минимальный отрезок времени.

«Единое окно» будет предоставлять 270 услуг, разделенных на шесть блоков: открывай, развивай, сопровождай, инвестируй, производи, экспортируй. В штате МФЦ будут работать 25 специально обученных сотрудников. Для предпринимателей организуют «обратную связь» – каждый сможет оценить помощь «единого окна» сразу после выхода из переговорной.

Предприниматели, которые участвовали в круглом столе, уточняли информацию по фермерскому бизнесу и предложили открыть подобные «единые окна» не только в областном центре, но и во всех районах.

В Челябинске фронт-офис заработает уже в мае 2017 года.

Итогом круглого стола стало решение о подготовке Общественной палатой Челябинской области рекомендаций по совершенствованию проекта.