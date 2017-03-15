В РФЯЦ – ВНИИТФ наградили победителей конкурса «Лучший изобретатель»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) наградили победителей ежегодного конкурса «Лучший изобретатель», а также вручили авторам результатов интеллектуальной деятельности (РИД) копии патентов и свидетельств о государственной регистрации, полученных в 2016 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 2016 году в институт получил 32 патента на изобретения, один патент на полезную модель и семь свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, подано 40 заявок на выдачу охранных документов. Копии охранных документов на РИД вручил их авторам главный инженер РФЯЦ – ВНИИТФ Владимир Знаменский.

В конкурсе по изобретательской работе приняли участие 188 сотрудников ядерного центра (в том числе 54 молодых изобретателя в возрасте до 35 лет) из 14 подразделений, в которых проводятся работы по НИР, ОКР и ОТР.

Лидеры определялись по балльной системе в зависимости от весовых коэффициентов показателей, установленных в качестве критериев отбора. Итоговый балл каждого конкурсанта определялся с учетом технической значимости РИД и доли личного творческого участия изобретателя в его создании.

Конкурсная комиссия предприятия, рассмотрев все представленные материалы, назвала победителей.

В номинации «Лучший изобретатель РФЯЦ – ВНИИТФ»:



1 место – Анатолий Абышев;

2 место – Наталья Ярулина;

3 место – Александр Степанов.



В номинации «Лучший молодой изобретатель РФЯЦ – ВНИИТФ»:



1 место – Александр Гладилин;

2 место – Денис Горюшкин;

3 место – Максим Писарев.

Благодарность главного инженера РФЯЦ – ВНИИТФ объявлена Владимиру Китаеву, Георгию Орехову, Юрию Арапову, Алене Холодилиной, Игорю Гарееву – активным изобретателям, показавшим высокий результат, а также Ольге Кедровой, Вячеславу Соколову, Олегу Зацепину – за активную деятельность уполномоченного по РИД и рационализации в 2016 году.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ