Минсельхоз Челябинской области определил направления развития аграрного сектора до 2035 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство сельского хозяйства Челябинской области определило приоритетные направления развития аграрного сектора до 2035 года – упор планируется сделать на поддержку производства молокопродуктов, рыбопродуктов и тепличных растений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минсельхозе 13 июня состоялось заседание первой коллегиальной рабочей группы по разработке отраслевого подраздела стратегии социально-экономического развития области до 2035 года.

«Нужно понять, в каком направлении двигаться дальше, наметить цели и задачи дальнейшего развития с учетом оценки текущего состояния дел, анализа рисков, перспектив и лучших практик, которые есть не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации», – отметил министр сельского хозяйства Сергей Сушков.

Анализ агросектора показал, что в предыдущие годы отрасль совершила рывок в сельском хозяйстве по ряду направлений. Созданы конкурентные отрасли птицеводства и свиноводства, наблюдается ежегодное увеличение валового сбора зерна. Прорывные проекты были реализованы в тепличном овощеводстве, в секторе перерабатывающей промышленности. Интенсивно развиваются инновационные наукоемкие направления эмбрионального размножения растений и биозащиты, трансплантологии в мясном и молочном животноводстве, переработки органических отходов.

Результатом стало обеспечение жителей области продуктами местного производства: на 274% – хлебными продуктами, на 134% – овощами и картофелем, на 144% – мясными продуктами, на 172% – яичной продукцией птицеводства. Однако есть направления, в которых самообеспечение еще можно считать недостаточным – это производство тепличных овощей (около 70%), молокопродуктов (70%) и рыбопродуктов (6,1%). Поддержка этих отраслей будет приоритетом региональной государственной политики в ближайшие годы.

Председатель комитета по аграрной политике ЗСО Александр Берестов предложил большее внимание уделить развитию растениеводства. По его словам, обеспечение области хлебопродуктами на 274% – это конкурентоспособное преимущество региона в целом, которое нужно использовать, подтягивая сырьевую базу. Так, потребление зерна на различные цели сегодня составляет в год не менее 2,5 млн тонн (семена, корма, производство хлебных продуктов, крупы, мука), в то же время валовой сбор зерновых составляет пока не более 2 млн тонн. Увеличивая урожайность, занимаясь техническим перевооружением, вводя в оборот земли, которые многие годы не обрабатывались, можно увеличить производство зерна до необходимой потребности, чтобы уменьшить ввоз с других территорий. Это даст дополнительный заработок хозяйствам и фермерам, которые возделывают пашню.

Председатель Совета Союза фермерских хозяйств области Анна Таскаева предложила рассмотреть вариант, при котором начинающие фермеры смогли бы получать земельные наделы на бесконкурсной основе: «С 2011 по 2016 год в фермерских хозяйствах области в два раза увеличилось количество крупного рогатого скота, в том числе коров. Фермерские хозяйства области производят 40% областного зерна. В 2017 году на получение грантов заявились 66 начинающих фермеров, поддержку получат только 17. Приходит молодежь, мы вовлекаем личные подсобные хозяйства. Но им нужно иметь, чтобы получить поддержку, четыре трактора, 100 гектаров земли, складские помещения. Давайте предоставлять эту землю – 100 гектаров – без торгов», – заявила Анна Таскаева.

Председатель Союза также подняла вопрос удорожания электроэнергии. По ее словам, с 2011 по 2017 год стоимость молока увеличилась в 3,5 раза, горючего – в 11 раз, и в 19 раз увеличилась стоимость электроэнергии.

Министр отметил, что развитие малых форм хозяйствования сохранится как приоритетное направление. Кроме того, глава ведомства подтвердил необходимость сохранения и развития механизмов господдержки и госрегулирования. Чтобы заинтересовать людей, которые содержат личные подворья, создают фермерские хозяйства, нужно обеспечить льготы по налогам, оплате электроэнергии, бесконкурсное выделение земли и набор других преференций. Этот раздел решено проработать более детально.