Ср, 29.03.2017, 11:48 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 10:49

В Магнитогорске выберут лучшего мехатроника Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 29 марта, стартует окружной этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший мехатроник» – трехдневные состязания пройдут на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Конкурс проводится при поддержке полпреда президента РФ в УрФО; его основные цели – повышение престижа специалистов-мехатроников, повышение профессионального мастерства участников, привлечение молодых специалистов в сферу автоматизированного управления производством промышленного производства.

К участию в конкурсе допускаются не более трех работников предприятий и не более трех обучающихся в профессиональных образовательных организациях от каждого региона УрФО. Участникам предстоит выполнить тест из 30 вопросов, касающихся гидравлики, пневматики, программирования, аппаратных средств контроллера, а в практической части конкурса – осуществить сборку и пуско-наладку гидравлической станции прессования, реализованной с использованием контроллера фирмы Siemens для управления гидроцилиндрами (для конкурсантов-работников также реализованную на основе релейно-контактной системы управления гидроцилиндрами); а также продемонстрировать основы программирования объектов с использованием реального контроллера фирмы Siemens и симулятора объектов, имитирующих входные сигналы объекта.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.

Фото пресс-службы ММК

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, мехатроника, конкурс профмастерства, новости магнитогорска, человек труда
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 602
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

вчера, 17:24
Впервые на Южном Урале лицензию на разработку недр выдали без торгов
вчера, 14:59
Сотрудники ММК успешно выступили на окружном этапе конкурса «Славим человека труда!»
25 марта, 08:31
В 2017 году на посевную кампанию в Челябинской области направят 4,6 млрд рублей
24 марта, 16:45
Завод «Трубодеталь» объявил о начале III конкурса по благоустройству
24 марта, 16:14
Представители «МРСК Урала» обсудили доступность энергоинфраструктуры с бизнесом Челябинской области
24 марта, 15:26
На заводе «Уральская кузница» прошла отчетная конференция организации ветеранов
24 марта, 15:10
Группа ГАЗ поставит «Транснефти» автомобили «Урал NEXT»
23 марта, 13:53
«Уралмрамор» заявил о намерении взять в аренду «Уфалейникель»
23 марта, 13:40
ЧМК открыл прием персонала на рабочие специальности
23 марта, 12:21
ММК впервые проведет День инвестора на Лондонской фондовой бирже
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость