В Магнитогорске выберут лучшего мехатроника Урала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 29 марта, стартует окружной этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший мехатроник» – трехдневные состязания пройдут на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Конкурс проводится при поддержке полпреда президента РФ в УрФО; его основные цели – повышение престижа специалистов-мехатроников, повышение профессионального мастерства участников, привлечение молодых специалистов в сферу автоматизированного управления производством промышленного производства.

К участию в конкурсе допускаются не более трех работников предприятий и не более трех обучающихся в профессиональных образовательных организациях от каждого региона УрФО. Участникам предстоит выполнить тест из 30 вопросов, касающихся гидравлики, пневматики, программирования, аппаратных средств контроллера, а в практической части конкурса – осуществить сборку и пуско-наладку гидравлической станции прессования, реализованной с использованием контроллера фирмы Siemens для управления гидроцилиндрами (для конкурсантов-работников также реализованную на основе релейно-контактной системы управления гидроцилиндрами); а также продемонстрировать основы программирования объектов с использованием реального контроллера фирмы Siemens и симулятора объектов, имитирующих входные сигналы объекта.

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.

Фото пресс-службы ММК