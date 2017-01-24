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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 24 января 2017 года, 10:34

В ММК подвели итоги рационализаторской деятельности в 2016 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2016 году фактический экономический эффект от рационализаторских предложений в Магнитогорском металлургическом комбинате (ОАО «ММК», Челябинская область) вырос на 24,6% и составил 584,5 млн рублей (в 2015 году – 469,1 млн рублей), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Всего за 2016 год экспертными комиссиями структурных подразделений предприятия было рассмотрено 6 172 идеи (в 2015 году – 6 100 идей), при этом существенно увеличилась доля идей, признанных рационализаторскими, с 48,7% до 57,4%.

В 2016 году на ОАО «ММК» был взят стратегический курс на внедрение в процессы рационализаторской деятельности самых современных ИТ-технологий с целью сокращения времени от подачи идеи до реализации.

В частности, для привлечения активных работников к рационализаторской деятельности было разработано мобильное приложение для платформ Android и iOS по сбору идей «Эволюция» – инновационный ИТ-проект, впервые внедрявшийся на металлургических предприятиях России. В 2017 году данное приложение будет интегрировано с проектно-ориентированным сервисом «Платформа энергоменеджмента», что позволит как повысить количество внедряемых идей, так и сократить сроки внедрения рацпредложения.

Руководство ОАО «ММК» рассматривает изобретательство и рационализацию как одну из основ для развития персонала, достижения конкурентных преимуществ и повышения эффективности компании с целью укрепления лидирующих позиций комбината в металлургической отрасли.

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Теги: ммк, новости магнитогорска, рационализатор
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