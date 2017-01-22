В ГРЦ имени Макеева готовы доработать многоразовую ракету-носитель «Корона»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инженеры Государственного ракетного центра имени Макеева в Миассе (Челябинская область) предложили возобновить работу над многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем «Корона», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом говорится в тезисах академических чтений по космонавтике, которые состоятся с 24 по 27 января 2017 года в Москве.

Согласно тексту, в рамках технико-экономических исследований сверстан «эффективный график разработки» ракеты, а также проанализированы условия ее создания и перспективы эксплуатации, пишет РИАН.

Отмечено, что основным конструкционным материалом «Короны» станет углепластик. Жидкостная ракета на кислороде и водороде сможет выводить в космос до семи тонн полезной нагрузки или до 12 тонн при использовании «специальной схемы выведения на низкие околоземные орбиты».

Время подготовки новой ракеты к пуску сократится до суток за счет использования упрощенных стартовых сооружений.

По мнению разработчиков, «Корону» можно будет использовать в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций и для доставки грузов к ним или к МКС.

Разработка «Короны», которая велась ГРЦ с 1992 по 2012 годы, ранее была приостановлена из-за нехватки финансирования.

ГРЦ имени Макеева выпускает, в том числе, баллистические ракеты для подводных лодок стратегического назначения.