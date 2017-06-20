В Челябинской области создадут Российско-Китайскую зону развития сельского хозяйства

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Представители южноуральской делегации провели около 500 деловых переговоров и договорились о заключении порядка 150 контрактов с китайскими партнерами в рамках выставки ЭКСПО-2017 в Харбине, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский высоко оценил результаты поездки. «Плодотворно прошла презентация региона на IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине, состоялся ряд встреч, заключены важные соглашения. Продуктивно прошло и общение с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао. Мы ждем ответного визита делегации из провинции Хэйлунцзян на Южный Урал», – отметил Дубровский.

Напомним, свои возможности на стенде представили 24 южноуральские компании.

«Выставка была полезна, прежде всего, представителям бизнеса, а интерес в целом к Китаю все больше и больше. С руководством провинции Хэйлунцзян были достигнуты договоренности о составлении планов взаимодействия по отраслям. У нас действует рамочное соглашение, которое сейчас будет детализировано», – отметил вице- губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

Значительную часть делегации составляли представители агропромышленного комплекса региона. «Это пищевые и перерабатывающие предприятия, ведущие производители, которые присутствуют или стремятся на рынок Китая, Мы посетили совместное российско-китайское предприятие, с участием ПО “Маяк”. Здесь занимаются методом холодной дезинфекции продуктов питания и протравливанием семян по технологиям озерских атомщиков. Принято решение о применении этих технологий на территории нашего региона», – сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.

Он рассказал также, что практически решен вопрос о создании на Южном Урале «Российско-Китайской зоны технико-экономического развития сельского хозяйства». Это, по словам министра, даст право зарегистрировать совместное предприятие для ведения бизнеса, который будет соответствовать высоким мировым стандартам. «Речь идет о занятиях полеводством, применении новых для нас сортов, технологий возделывания пахотных земель, принятых в Китае», – уточнил Сергей Сушков, добавив, что сейчас обсуждается вопрос, «в каком муниципальном образовании будет работать данное предприятие».