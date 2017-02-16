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Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 14:32

В Челябинской области появится филиал инновационного центра «Сколково»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Инновационный центр «Сколково» (Московская область) заинтересован в открытии филиала в Челябинской области – об этом заявил старший вице-президент фонда Василий Белов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам Белова, в настоящий момент проходит процедуру согласования соответствующий проект постановления правительства РФ. Филиал будет работать по модели франшизы. Ключевым преимуществом открытия филиала станет предоставление доступа инвестиционных и инновационных проектов Челябинской области к венчурным фондам.

«Мы готовы брать и за руку приводить ваши компании к инвесторам», – подчеркнул Василий Белов, обращаясь к губернатора Борису Дубровскому, который возглавил делегацию предприятий региона, посещающую сегодня инновационный центр «Сколково». В составе делегации представители таких предприятий, как ММК, ПО «Маяк», АЗ «Урал», ЗЭМЗ, Саткинский чугуно-плавильный завод и другие – всего более 20 компаний.

Также сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в инновационной сфере между Челябинской областью и Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (является управляющей компанией ИЦ «Сколково»).

Соглашение предусматривает синхронизацию мер региональной господдержки инновационной деятельности и инструментов фонда. «Наша ключевая цель – это стимулирование деятельности инновационных предприятий в Челябинской области. Считаю правильным использование инновационных технологий "Сколково" при экономической модернизации нашего региона», – подчеркнул Борис Дубровский.

«Мы рассматриваем российские регионы как места, где технологии "Сколково" могут быть эффективно применены, и заинтересованы, чтобы сотрудничество с Челябинской областью углублялось», –  отметил председатель правления Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Игорь Дроздов.

В числе задач соглашения, в том числе, содействие привлечению инвестиций в Челябинскую область, выявление и привлечение к инновационной деятельности талантливых студентов и молодых ученых, дополнительное профобучение южноуральских специалистов в технопарке и центре интеллектуальной собственности «Сколково». Курировать выполнение соглашения со стороны правительства Челябинской области будет региональный Минэконом.

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Теги: челябинская область, инновации, сколково
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