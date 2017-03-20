В Челябинской области открыт прием заявок на конкурс «Золотая опора-2016»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Гарантирующий поставщик электрической энергии на Южном Урале объявляет о начале приема заявок на ежегодный региональный этап федерального конкурса среди потребителей электрической энергии «Надежный партнер – Золотая опора-2016» – заявки принимаются с 20 марта по 3 апреля на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» www.esbt74.ru, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Федеральная акция «Надежный партнер» проводится в два этапа. По итогам первого формируется региональный рейтинг самых благонадежных потребителей. Среди победителей регионального этапа происходит отбор для включения в федеральный рейтинг самых надежных предприятий и организаций страны. Подведение итогов федеральной акции «Надежный партнер» включено в план мероприятий Совета Федерации на весеннюю сессию 2017 года.

«Широкая поддержка "Надежного партнера" на уровне представительной и исполнительной власти субъектов страны говорит о востребованности открытого диалога поставщиков и потребителей энергетических ресурсов, актуальности вопросов развития энергетики регионов и страны в целом, повышения качества и надежности энергоснабжения различных категорий потребителей», — считает председатель оргкомитета проекта «Надежный партнер», заместитель председателя комитета по экономической политике Верхней палаты Виктор Рогоцкий.

До 3 апреля на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» принимаются заявки на участие в конкурсе. Самых надежных и добросовестных потребителей электроэнергии определят в шести категориях: промышленные предприятия, организации бюджетной сферы, предприятия агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, жилищные организации и коммунальные предприятия. Подведение итогов Челябинского регионального этапа «Надежный партнер – Золотая опора-2016» пройдет в середине апреля при поддержке правительства Челябинской области, регионального министерства энергетики и тарифного регулирования.

«В названии проекта "Надежный партнер" заложена главная идея – вывести на первое место значимость прочных отношений между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов. Нам приятно, что предприятия Челябинской области, наши надежные партнеры, пополняют списки федеральных рейтингов самых благонадежных компаний», – отметил замгендиректора ПАО «Челябэнергосбыт» по операционной деятельности, член федерального оргкомитета проекта «Надежный партнер» Алексей Порошин.

Основные критерии в определении номинантов и лауреатов премии: четкое выполнение договорных условий, регулярность оплаты энергоресурсов, внедрение энергосберегающих технологий, применение современных систем учета и контроля энергопотребления.

Анкету участника с 20 марта до 3 апреля 2017 года можно заполнить на сайте ПАО «Челябэнергосбыт». Подробная информация по телефонам: 8 (351) 733-08-78, 8 (351) 733-07-47, pressa@esbt.ru.