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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 16:04

В Челябинской области на торги выставлены недра на 42 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области выставило на аукцион пять участков недр местного значения – для последующей разведки и добычи можно получить месторождения кирпичных глин, строительного и облицовочного камня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участки недр могут быть предоставлены в пользование сроком на 25 лет. Проведение аукционов запланировано на конец июня 2017 года. Сумма разовых платежей по их итогам может превысить 42 млн рублей.

Повторно на торги выставлены два участка Полетаевского месторождения. Запасы строительного камня его восточной части превышают 118 млн кубометров, западной – 124 млн. Также в Сосновском районе расположены Южно-Султаевский II участок облицовочного камня и Ишумакский участок кирпичных глин. Данные месторождения ранее не разрабатывались. Прогнозные ресурсы гранита на первом из них оценены в 5 млн кубометров. Ресурсный потенциал глин второго участка равен 1,1 млн кубометров.

Еще одно месторождение гранитов находится в Брединском районе. Ранее на Кадыровском месторождении уже велась добыча, камень использовался, в основном, для дорожного строительства. В настоящее время запасы стройкамня здесь составляют 3,3 млн кубометров.

«На данный момент министерство выставило на торги 10 участков. Мы рассчитываем на хорошую конкурентную борьбу. Отмечу, что спрос на месторождения общераспространенных полезных ископаемых в регионе стабильный», – прокомментировал министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков.

По его словам, в 2016 году с аукционов на недра министерство выручило порядка 12 млн рублей.

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Теги: челябинская область, недра, природные ресурсы, новости челябинска
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