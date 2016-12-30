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Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 12:42

В Челябинске продают гостиничный комплекс Holiday Inn


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске продают гостиничный комплекс Holiday Inn – пустующее здание общей площадью около более 6 тыс. квадратных метров предлагают за 220 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщение о продаже гостиничного комплекса Holiday появилось сайте по продаже залогового имущества. В отеле, расположенном на Университетской набережной, оборудованы 54 номера стандарт, комфорт и люкс класса, а также зона SPA, два спортзала, два танцевальных зала, ресторанная зона, прачечная, три конференц-зала, имеется парковка на 80 машиномест, сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость комплекса 222 млн рублей. К продаже также предлагаются все материально-технические ценности (мебель, техника), их цену продавцы – ООО «УК “МДМ”» – готовы обсуждать дополнительно. В сообщении указано, что здание не находится в залоге, а реализуется как непрофильный актив.

Напомним, отель Holiday Inn работает с 2008 года. Летом 2015 года в нем появились сотрудники ЧОПа и потребовали освободить помещение. Это касалось и персонала, и гостей. Владельцы назвали эти действия рейдерским захватом. Больше года гостиничный комплекс пустует.

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Теги: аукцион, гостиница, новости челябинска
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