В Челябинске построят первый в России завод по выпуску растительных напитков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Строительство первого на территории России завода по производству растительных напитков для здорового питания началось в Челябинске на производственной площадке объединения «Союзпищепром» – инвестиционная стоимость объекта составит 600 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Строительство нового производства начато на месте старого овощехранилища и площадки для сбора металлолома. Площадь возводимого цеха составит 13 тыс. кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию – октябрь-ноябрь 2017 года.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу производить полезные для здоровья продукты питания. Сегодня мы официально объявляем об одном из таких проектов – в Челябинске "Союзпищепром" начал строить уникальное предприятие по производству растительных напитков», – сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.

По его словам, инвестиционная стоимость производства составит 600 млн рублей, срок окупаемости – два с половиной года, проектная мощность – 100 тонн растительных напитков в сутки.

Завод будет построен на производственной площадке объединения «СоюзПищепром» на Свердловском проспекте к осени 2017 года.

«Будет построено трехэтажное здание по оригинальному проекту, которое украсит центр города. В цехах будет установлено итальянское оборудование. Сейчас Россия импортирует растительные напитки для здорового питания в объеме 2 тыс. тонн в год. Поэтому наш проект нацелен на импортозамещение и поставки продукции в СНГ, Китай, Америку, Канаду, Израиль», – сообщил представитель «Союзпищепрома».

«Наша задача, чтобы о проекте узнало все население страны. Продукт уникален тем, что все компоненты для него производятся в нашем регионе. Мы такие проекты продвигаем и поддерживаем», – резюмировал Сушков.

Одна из задач строительства нового предприятия – поддержать тенденцию роста спроса на здоровое питание в России, удовлетворить спрос на продукты для здорового питания при сохранении доступной цены.