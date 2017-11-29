В Челябинске подорожали бензин и дизельное топливо

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По данным на 26 ноября 2017 года в Челябинске подорожали бензин АИ-95 и дизельное топливо, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Челябинского УФАС.

На 30 копеек увеличилась розничная цена на АИ-95 ООО «Газпромнефть-Центр», при этом дизельное топливо подорожало на 1,5 рубля. Цена на дизельное топливо ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» выросла на 17 копеек. На ООО «Башнефть-Розница» АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо прибавили в цене 10 копеек.

Напомним, Челябинское УФАС еженедельно проводит мониторинг розничных цен на нефтепродукты в южноуральской столице.