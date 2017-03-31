В АО «Транснефть – Урал» завершился конкурс «Лучший по профессии»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В АО «Транснефть – Урал» завершился конкурс «Лучший по профессии», за победу в котором боролись 57 представителей 11 основных рабочих профессий из шести филиалов акционерного общества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Лаборант химического анализа Ольга Патрушева, 3 место

В искусстве владения профессиональными навыками состязались операторы – товарные и нефтепродуктоперекачивающих станций, слесари – по ремонту технологических установок и по контрольно-измерительным приборам и автоматике, лаборанты химического анализа, линейные трубопроводчики, электромонтеры, водители и электрогазосварщики.

Оператор товарный по нефтепродуктам Надежда Нурмухаметова, 2 место

«Многие конкурсанты принимали участие в соревнованиях впервые – по целому ряду профессий состав участников обновился на 70-80%. При этом, по мнению жюри, усложнились конкурсные задания, впрочем, и участники с каждым годом показывают все более высокий уровень подготовки», – говорится в сообщении.

Слесарь КИПиА Евгений Долматов, 1 место

Традиционно конкурс состоял из теоретического и практического этапов. Лучшие суммарные результаты показали представители Челябинского нефтепроводного управления, лидировавшие в пяти номинациях.

Электрогазосварщик Артем Трясцин, 1 место

В общем зачете у команды филиала восемь призовых мест.

«Победителями признаны Анатолий Мухлынин, он победил в номинации "Лучший оператор нефтепродуктоперекачивающей станции"; Ирина Набок – "Лучший лаборант химического анализа (по нефтепродуктам)"; Алексей Приданников – "Лучший трубопроводчик линейный"; Евгений Долматов – "Лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике"; Артем Трясцин – "Лучший электрогазосварщик". Все они примут участие в третьем – финальном – туре конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" ПАО "Транснефть", который пройдет в августе 2017 года в Нижнем Новгороде», – говорится в сообщении.

Конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» проводятся в системе ПАО «Транснефть» с 2001 года. Конкурс способствует повышению квалификации работников и эффективному обмену опытом.