В 2018 году Челябинская область сможет принять 1 тыс. иностранцев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Правительство России установило квоту на выдачу разрешений на временное проживание в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства в 2018 году – для Челябинской области она определена на уровне 1 тыс., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте кабмина.

Как следует из пояснительной записки, в следующем году в целом по стране будет выдано на 19,8 тыс. разрешений меньше, чем в 2017.

«Подписанным распоряжением на 2018 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства – 90 тыс. 360 разрешений на временное проживание в России с распределением по субъектам Федерации в соответствии с их заявками (в 2017 году квота составляла 110 тыс. 160 разрешений)», – говорится в сообщении.

Принятое решение направлено, в том числе, на повышение эффективности регулирования миграционных процессов.

В 2015 году первоначально квота для Челябинской области составляла 1,5 тыс. человек, затем она была увеличена до 2 тыс. – в связи с событиями на Украине. В 2016 году региону разрешили принять 1,9 тыс., в 2017 – 1,5 тыс. мигрантов.