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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 14:08

В 2017 году южноуральским аграриям выплатят 10 млн рублей субсидии на освоение пашни


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

 В 2017 году в Челябинской области начнут выплачивать субсидии на освоение пашни – об этом министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков заявил на заседании совета глав муниципальных образований, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

Главная задача, которая стоит сегодня перед Минсельхозом, наращивать сельхозпроизводство за счет обработки земель, которые не включены в сельскохозяйственный оборот.

В 2016 году в некоторых районах области ввели в практику такие стимулирующие меры поддержки, как снижение или отмена арендной платы на муниципальные земли. Сегодня главы Нагайбакского, Верхнеуральского, Агаповского районов отмечают увеличение обрабатываемой пашни.

В 2017 году в помощь муниципалитетам и аграриям по решению губернатора Бориса Дубровского направят первые 10 млн рублей субсидии на вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозугодий.

Также среди новых видов субсидий, которые сельхозтоваропроизводители будут получать в этом году, грантовая поддержка на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (10 млн рублей), мероприятия по утилизации биологических отходов агропроизводств (10 млн), восстановление защиты сооружений скотомогильников (5 млн), реализация госпрограммы по искусственному осеменению крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах населения (10 млн), финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ через предприятия АПК (3 млн) и возмещение затрат на закладку многолетних насаждений (5,8 млн). Порядки выплаты этих субсидий разрабатываются и будут приняты поэтапно.

За счет средств областного бюджета вырастет объем субсидий, которые направят на приобретение техники (до 100 млн) и минеральных удобрений (до 30 млн), а также на содержание крупного рогатого скота мясных пород (до 70 млн). На условиях софинансирования из федерального бюджета 70 млн рублей планируется направить на создание новых молочных ферм.

Сергей Сушков также напомнил, что с 2017 года возмещение затрат по взятым аграриями кредитам будет производиться по новому алгоритму. Кредиты будут выдаваться российскими банками непосредственно сельхозтоваропроизводителям на условиях не более 5% за пользование кредитными средствами. При этом субсидии будут доводиться напрямую уполномоченным банкам, минуя региональное ведомство.

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Теги: челябинская область, минсельхоз, субсидии на сельское хозяйство, аграрии, новости челябинска
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