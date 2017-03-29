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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 15:58

В 2017 году на поддержку МСБ в Челябинской области направят 83 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Челябинской области направят 83 млн рублей, в том числе 27 млн из областного бюджета и 56 млн – из федерального, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Смольникова.

Деньги распределят по нескольким направлениям: на гарантии для получения кредитов в банках, центр инжиниринга и МФЦ для бизнеса.

Так, по данным министра, в 2016 году поддержку в виде поручительства получили 244 предприятия на сумму 931 млн рублей. Это позволило им привлечь 2 млрд рублей в виде кредитов.

В центре инжиниринга бизнесменам помогут внедрить новые технологии на своих предприятиях. Здесь можно получить деньги на решение технических вопросов, проведение аудитов и другие мероприятия. В 2016 году ведомство провело более 100 таких консультаций для южноуральских бизнесменов.

И последнее направление – МФЦ для бизнеса, которое сейчас создается на базе фонда развития малого и среднего предпринимательства. В режиме «одного окна» предприниматели смогут получать государственные и муниципальные услуги: открыть ИП, оформить субсидию, заключить сделку – «не бегая по замкнутому кругу, собирая документы».

До конца года власти планируют открыть в регионе 10 таких МФЦ. Из них два уже начали работу – в Кыштыме и Миассе.

По предварительным расчетам министерства, этими видами поддержки воспользуются не менее 10 тыс. предпринимателей.

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Теги: малый и средний бизнес, новости челябинска, поддержка мсп, сергей смольников, поддержка предпринимателей
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