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Агентство новостей Доступ 1 29 июня 2017 года, 17:49

Уже 350 человек готовы побороться за работу в экономическом блоке правительства


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минэкономразвития Челябинской области приглашает южноуральцев поучаствовать в конкурсе «Команда МЭР 2.0» – победители будут рекомендованы для работы в экономическом блоке правительства региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Прием анкет от молодых, талантливых и амбициозных специалистов продлится до 10 июля. Областные власти делают ставку на профессионалов с управленческим, предпринимательским и проектным опытом, знакомых с экономической ситуацией в регионе. На сегодняшний день заявилось 350 человек.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА:

- Зайти на сайт www.merteam74.ru;
- выбрать графу «участие в проекте»;
- заполнить анкету и написать эссе по одному из пяти направлений: инвестиции, развитие промышленности, стратегии экономического развития, международное сотрудничество или управление проектами.

По итогам оценки эссе оргкомитет отберет до 200 анкет прошедших в следующий этап. «Авторов лучших эссе мы пригласим в наш центр оценки: участники будут решать разнообразные задачи, а наблюдатели – оценивать их навыки планирования, организации, анализа информации, генерирования решений и умение их презентовать», – рассказала руководитель проекта Юлия Суханова.

В последнем туре конкурса, в который попадут до 50 человек, участники представят свои идеи экспертной комиссии, в которой будут присутствовать руководители регионального Минэконома и подведомственных структур: Агентства инвестиционного развития, Агентства международного сотрудничества, Фонда развития промышленности. Также пройдут личные собеседования.

«Команда МЭР 2.0» – пилотный проект, который реализуется по поручению губернатора Бориса Дубровского, поставившего перед экономическим блоком областного правительства задачи увеличения темпов диверсификации промышленности, опережающего развития среднего и малого предпринимательства, радикального улучшения инвестиционного климата.

«Мы ждем новых Ломоносовых. Причем не только жителей Челябинска. Мы рассчитываем на глубинку. Зачастую там живет много талантливых ребят, которых мы пока не видим. Они, как самородки, которые прячутся где-то глубоко в земле. Мы очень хотим найти таких звездочек», – говорит министр Сергей Смольников.

«Люди решают все. Именно это является условием номер один, которое обеспечивает 90 процентов успеха. При грамотно выстроенной структуре и компетентных управляющих среднего звена реально реализовать любые стратегии и смелые проекты. Челябинская область обладает достойным кадровым потенциалом – у нас действуют 44 высших учебных заведения и 54 научных учреждения и организации. Не сомневаюсь, что по итогам проекта мы соберем команду из талантливых и амбициозных специалистов, движимых идеей преобразовать наш регион, сделать его более успешным и комфортным для жизни», – отметил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Информационные партнеры конкурса: медиахолдинг «ОТВ», журнал «Деловой квартал», Издательский дом «Гранада-пресс», Агентство новостей «Доступ».

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Теги: челябинская область, руслан гаттаров, минэкономразвития, сергей смольников
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