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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 15:42

Усть-Катав получит 1,6 млрд рублей на реализацию амбициозного проекта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Фонд развития моногородов РФ выделит около 1,6 млрд рублей на реализацию амбициозного проекта в Усть-Катаве (Челябинская область) – об этом в ходе визита на Южный Урал сообщил первый заместитель директора организации Сергей Карпов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Принято принципиальное решение о финансировании Фондом проекта по строительству агропромышленного парка в Усть-Катаве. Это почти 1,6 млрд рублей федеральных средств, которые будут направлены на развитии инфраструктуры под данный проект. Мы потратили огромное количество усилий, от идеи до доведения заявки на финансирование. Впереди – реализация в полном соответствии с теми обязательствами по рабочим местам, которые взял на себя инвестор», – комментирует губернатор Борис Дубровский.

Инвестором агропарка, напомним, выступает агрокомплекс «Чурилово». В Усть-Катаве компания планирует строительство тепличного комплекса и логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой. Агропромышленный парк способен сгенерировать 720 рабочих мест. «Этот комплекс должен начать работать в 2018 году. Сейчас – период принятия всех инженерных и организационных решений», – отметил глава региона.

Теперь проект поддержан Фондом развития моногородов. «Сейчас мы должны подтвердить свою готовность подписать соглашение на софинансирование в развитие инфраструктуры под проект, в областном бюджете по поручению губернатора заложены средства на эти цели. В четвертом квартале текущего мы ожидаем начало финансирования от Фонда», – уточнила первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

Напомним, также в Усть-Катаве планируют возродить выпуск рельсовых систем. В рамках этого направления в городе предполагается создать инжиниринговый центр, реализовать пилотный проект с частным оператором в Златоусте, а также создать совместное предприятие с ведущим иностранным производителем для выпуска оборудования для наземных и подвесных канатных транспортных систем.

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Теги: челябинская область, чурилово, борис дубровский, моногорода, новости усть-катава
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