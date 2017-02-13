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Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 11:38

Успешно прошел обкатку и испытания многоосный полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99908-010


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске успешно прошел обкатку и испытания многоосный полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 99908-010, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Уралавтоприцеп».

Заказчиком тяжеловоза стала дочерняя компания «Газпромнефти», оказывающая услуги транспортной и складской логистики.

Полуприцеп оснащен рамой телескопического типа, восьмиосной рычажной гидробалансирной подвеской производства фирмы TRIDEC с гидравлическим механизмом принудительного управления поворотом всех колес и системой рулевого управления прямого действия (дистанционное управление поворотом всех колес и подвески), первые две оси подвески – подъемные. Также на полуприцепе установлен гидробалансирный (плавающий) гусак, позволяющий использовать различные тягачи.

Рама полуприцепа имеет телескоп двойного раздвижения, увеличивающий полезную длину грузовой платформы на 15 метров, что позволяет перевозить грузы длиной до 30 метров. Длина грузовой платформы 11,7-25,7 м, ширина – 2,5 м с возможностью расширения до 3 м посредством распашных уширителей.

Доступ техники на раму обеспечивают двухступенчатые механические трапы с пружинным помощником.

На полуприцепе установлена пневматическая двухпроводная тормозная система WABCO с EBS. Ошиновка двускатная, в качестве шин выбраны 245/70R17,5 141G. Также в стандартное оборудование рамы входят: отбойные брусья, планки противоскольжения и упоры для техники.

Эта высокотехнологичная разработка компании «Уралавтоприцеп» пользуется особым спросом в нефтегазовой отрасли, отлично зарекомендовав себя в решении задач по перевозке длинномерных неделимых грузов.

Характеристики:

- подвеска – 8-осная, рычажная гидробалансирная (первые две оси подъемные) производства фирмы TRIDEC с системой дистанционного управления поворотом колес и подвески с системой принудительного рулевого управления всех колес (угол поворота до 570 градусов);
- количество колес – 32+2 штук;
- шины – 245/70R17,5 141G;
- трапы – механические, двухступенчатые с пружинным помощником;
- угол въезда по трапам – 16 градусов;
- рабочая тормозная система – пневматическая, двухпроводная с EBS производства WABCO;
- максимальная скорость движения снаряженного полуприцепа – 80 км/час;
- максимальная скорость движения при полной массе полуприцепа – 60 км/час;
- гусак – гидробалансирный (плавающий) под любой тягач;
- шкворень – 88,9 мм.
Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов – ПАО «Уралавтоприцеп»
Адрес: 454038, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
Единый бесплатный номер 8-800-20002-74 – звонок по России бесплатный
ICQ: 576-058-488
Skype: cmzapru
E-mail: sales@cmzap.ru

 

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