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Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 11:59

«Уралвагонзавод» получил госгарантии на 25,7 млрд рублей, в том числе для «ЧТЗ – Уралтрак»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Корпорация «Уралвагонзавод» получила государственные гарантии в объеме 25,7 млрд рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия, а также по кредитам дочерних предприятий – ООО «ЧТЗ – Уралтрак» (Челябинск) и АО «Уралтрансмаш» (Екатеринбург), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В пресс-службе УВЗ уточнили, что соответствующие договоры о предоставлении государственных гарантий подписаны 30 декабря 2016 года. Процесс одобрения и оформления длился около восьми месяцев.

«Государственные гарантии предоставлены, в том числе, в качестве обеспечения по кредитам, выдаваемым АО "Газпромбанк" на цели погашения ООО "ЧТЗ – Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш" основного долга по кредитным договорам с АО "Альфа-Банк" в рамках заключенных мировых соглашений», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Уралтрансмаш и ЧТЗ – Уралтрак намерены привлечь в Газпромбанке кредиты на общую сумму 14 млрд рублей для выплаты задолженности Альфа-банку: первая структура – с лимитом 6 млрд для погашения основного долга по двум мультивалютным кредитным линиям, привлеченным в 2013 и 2014 годах, вторая – с лимитом 8 млрд для погашения основного долга по шести кредитам, привлеченным в 2013 и 2014 годах. Как сообщалось, обе кредитные линии привлекаются на срок до 30 сентября 2021 года под 13% годовых. Совет директоров УВЗ одобрил заключение договоров поручительства по кредитам, привлекаемым «дочками» в Газпромбанке, в размере 11 млрд и 15 млрд рублей соответственно.

Напомним, в 2016 году Альфа-банк подавал заявление о банкротстве «ЧТЗ – Уралтрак», пытаясь взыскать с УВЗ, Уралтрака и технопарка «Тракторозаводский» долг по шести кредитным линиям на общую сумму более 9 млрд рублей. Позже стороны заключили мировое соглашение и заявление было отозвано.

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Теги: кредит, чтз-уралтрак, новости челябинска, промышленность челябинской области, уралвагонзавод
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