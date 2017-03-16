«Уралкуз» признан одобренным поставщиком продукции для вертолетостроения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) признан одобренным поставщиком продукции для одного из крупнейших в России предприятий по производству вертолетных редукторов и трансмиссий – АО «Редуктор-ПМ», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Заводу выдан сертификат одобренного поставщика, который подтверждает, что качество штамповок «Уралкуза» не вызывает нареканий и соответствует жестким требованиям вертолетостроения», – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

С компанией «Редуктор-ПМ» «Уралкуз» сотрудничает уже более 40 лет, поставляя горячештампованные валы и шестерни из конструкционных легированных марок стали.

«Уральская кузница» – традиционный поставщик продукции для вертолетостроения. Комплектующие, выпущенные заводом, применяются при производстве отечественных военных и гражданских вертолетов.

На «Уралкузе» действует политика в области качества, которая предусматривает личную ответственность каждого сотрудника – от управляющего директора до рабочего – за качество выпускаемой продукции. Постоянно проводится подготовка и переподготовка персонала, действует совет по качеству.