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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 13:24

«Уралкуз» признан одобренным поставщиком продукции для вертолетостроения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) признан одобренным поставщиком продукции для одного из крупнейших в России предприятий по производству вертолетных редукторов и трансмиссий – АО «Редуктор-ПМ», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Заводу выдан сертификат одобренного поставщика, который подтверждает, что качество штамповок «Уралкуза» не вызывает нареканий и соответствует жестким требованиям вертолетостроения», – говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

С компанией «Редуктор-ПМ» «Уралкуз» сотрудничает уже более 40 лет, поставляя горячештампованные валы и шестерни из конструкционных легированных марок стали.

«Уральская кузница» – традиционный поставщик продукции для вертолетостроения. Комплектующие, выпущенные заводом, применяются при производстве отечественных военных и гражданских вертолетов.

На «Уралкузе» действует политика в области качества, которая предусматривает личную ответственность каждого сотрудника – от управляющего директора до рабочего – за качество выпускаемой продукции. Постоянно проводится подготовка и переподготовка персонала, действует совет по качеству.

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Теги: мечел, новости чебаркуля, промышленность челябинской области, уральская кузница, уралкуз
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