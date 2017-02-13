Пн, 13.02.2017, 10:29 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 13 февраля 2017 года, 09:55

«Уралкуз» поставил комплектующие для нового поколения ракет-носителей «Ангара»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) поставил партию раскатных колец для двигателей ракет-носителей нового поколения семейства «Ангара», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Раскатные кольца из жаропрочной марки стали «Уралкуз» изготовил для Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева, который является головным разработчиком и производителем ракет-носителей нового поколения семейства «Ангара».

Продукция «Уральской кузницы» будет использована при производстве ракетных двигателей. Перспективные экологически чистые ракеты-носители создаются в рамках новейшего российского космического ракетного комплекса «Ангара». Ввод комплекса в эксплуатацию позволит России запускать космические аппараты всех типов со своей территории – с космодромов Плесецк и Восточный.

«Уральская кузница» – традиционный поставщик продукции для ракетно-космической отрасли. Штампованные и кованые заготовки для предприятий ракетостроения завод выпускает с 1969 года. Сплавы и стали со специальными свойствами для этой ответственной продукции выплавляет челябинский филиал «Уралкуза», уникальное оборудование и многолетний опыт которого позволяют разрабатывать и выпускать самые высокотехнологичные марки.

Фото пресс-службы ПАО «Уралкуз»

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мечел, промышленность челябинской области, уральская кузница, уралкуз, ракета-носитель
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 538
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 09:48
Долги граждан и организаций за тепло в Челябинской области составили 2,5 млрд
10 февраля, 20:00
Росприроднадзор выявил целый ряд грубейших нарушений на карьере «Березняковский»
10 февраля, 09:54
ЧМК направил 20 млн на ремонт комплекса по производству «нержавейки»
09 февраля, 14:54
ВАЖНО. Мечел-Кокс реализует масштабный экологический проект
09 февраля, 10:34
ОСК внедряет новую систему мониторинга и диагностики оборудования
09 февраля, 10:20
«Уральская масленица-2017»: затариваемся продуктами и придумываем имя верблюду
08 февраля, 16:29
Научно-технический совет Росатома возглавил академик из Снежинска
08 февраля, 15:17
«Челябэнерго» начинает расчистку трассы ВЛ «Нугуманово – Бродокалмак»
07 февраля, 10:30
Инвестгруппа «РВМ Капитал» создала компанию для участия в проекте ВСМ Екатеринбург – Челябинск
06 февраля, 16:42
Бензин и дизтопливо в Челябинске дорожают каждую неделю
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость