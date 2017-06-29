«Уралкуз» освоил производство новых видов продукции для авиастроения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) освоил производство прутков из специальных марок сталей и жаропрочных сплавов для авиационного двигателестроения – новая продукция предприятия прошла испытания во ВНИИ авиационных материалов, который подтвердил ее высокое качество и соответствие нормативным требованиям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Производство кованых и катаных прутков разных диаметров, а также проволоки со специальной отделкой поверхности «Уралкуз» освоил в кооперации с другими предприятиями Группы: заводом «Ижсталь» и Белорецким металлургическим комбинатом.

«В рамках проекта «Уралкуз» производит выплавку и переплав сталей и жаропрочных сплавов, отковывает из них прутки и заготовку для дальнейшего переката, «Ижсталь» осуществляет дальнейшую прокатку заготовки, а БМК изготавливает прутки со специальной отделкой поверхности заданных диаметров. На освоение производства катаных прутков потребовалось несколько лет, так как жаропрочные стали и сплавы являются труднодеформируемыми, их обработка требует решения определенных технических задач», – говорится в сообщении.



Новая продукция будет использована для изготовления узлов и деталей, расположенных внутри авиационных двигателей. Комплектующие должны выдерживать постоянные повышенные тепловые и механические нагрузки, поэтому к качеству такой продукции предъявляются самые строгие требования. Ее соответствие нормативным требованиям подтверждено испытаниями Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.

«Уральская кузница» осуществляет наукоемкое производство на самых современных металлургических агрегатах и выплавляет все известные на сегодняшний день специальные стали и жаропрочные сплавы. Завод – традиционный поставщик продукции авиационного назначения. Для авиастроения завод выплавляет более ста марок сталей и сплавов с особыми эксплуатационными свойствами.

«Прутки из жаропрочных сталей и сплавов – принципиально новый вид продукции для нашего предприятия, ранее из таких марок мы производили лишь поковки и сортовую заготовку с прессов и молотов. Успешное освоение производства новой номенклатуры для авиационного двигателестроения позволит усилить наше присутствие на рынке материалов авиационного назначения», – комментирует управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

«Уральская кузница» – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. Предприятие производит штамповки практически для всех отраслей машиностроения. Занимает более 20% российского рынка штамповок, а также одно из ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвижного состава. Предприятие имеет наукоемкое производство в челябинском филиале, который занимается выплавкой всех известных на сегодня специальных сталей и жаропрочных сплавов. ПАО «Уралкуз» входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.