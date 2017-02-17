«Уралавтоприцеп» полностью погасил 3-миллионный долг перед поставщиком газа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское предприятие «Уралавтоприцеп» урегулировало спор с кредитором, компанией «Челябтехгаз», требовавшей признать завод банкротом, – полностью погашен долг 2,7 млн рублей перед поставщиком газа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Челябинской области.

Как рассказал гендиректор «Уралавтоприцепа» Валерий Филатов, долг, для взыскания которого «Челябтехгаз» обратился в Арбитражный суд, образовался из-за разночтений по учету объемов газа, поставляемого заводу. Кроме того, кредитор требовал признать должника банкротом. Однако руководство «Уралавтоприцепа» 14 февраля выплатило всю сумму задолженности.

«Помимо этого, завод активно погашает задолженность по поставкам электроэнергии, сумма которой на днях была снижена с 12 до 10 млн рублей. В ближайшие дни предприятие планирует снизить ее до 5 млн рублей», – рассказал Филатов.

Напомним, ситуация на «Уралавтоприцепе» находится на контроле у властей Челябинской области с апреля 2016 года, когда работник предприятия сообщил во время прямой линии президенту Владимиру Путину о задержках зарплаты. Губернатор Борис Дубровский поручил разобраться в ситуации. Руководство завода в тот же день погасило долги перед сотрудниками за февраль, а 25 апреля рассчиталось за март.

В июле ситуация на предприятии стабилизировалась, а загрузка завода увеличилась до 100%. Объем заказов «Уралавтоприцепа» на 2016 год превысил 2 млрд рублей, в текущем году предприятие также сохраняет полную загруженность. Завод планирует посетить комиссия, возглавляемая министром экономического развития Челябинской области Сергеем Смольниковым.