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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 17:33

«Урал NEXT» на природном газе пройдет более 2,5 тыс. км по Европе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Газовый автомобиль «Урал NEXT» производства Группы ГАЗ (входит в промышленную группу «Базовый Элемент») принимает участие в пробеге автомобилей на экологически чистом природном газе «Голубой коридор-2017: Иберия – Балтия» – международное ралли автомобилей на газовом топливе, организованное ПАО «Газпром», стартовало 18 сентября в Лиссабоне и проходит через Мадрид, Милан, Ульм, Берлин, Таллинн и Санкт-Петербург.

Автомобиль «Урал NEXT» стартовал в автопробеге из немецкого города Ульм и проследует до финиша, который состоится 5 октября 2017 года в рамках VII Петербургского международного газового форума.

Автомобиль «Урал NEXT», принимающий участие в автопробеге, это новая разработка «Группы ГАЗ», которая впервые представлена широкой публике в рамках данного мероприятия. В автомобиле использована комбинированная топливная система с применением сжиженного природного газа и сжатого природного газа. Суммарный запас хода автомобиля с комбинированной топливной системой составляет порядка 1 тыс. км, что является одним из лучших показателей для полноприводных грузовиков.

Использование сжиженного природного газа в качестве моторного топлива позволяет существенно сократить нагрузку на окружающую среду. Так, выбросы отработавших газов, например, оксидов азота и углеводородов, снижаются на 66% и на 89% соответственно по сравнению с выбросами дизельных автомобилей. Также происходит снижение затрат на содержание техники – на 40%.

Автомобиль укомплектован экономичным газовым шестицилиндровым четырехтактным рядным двигателем ЯМЗ-536 производства Ярославского моторного завода Группы ГАЗ. В автомобиле размещены за кабиной девять газовых баллонов суммарным объемом 892 л для компримированного природного газа и на раме криогенный бак объемом 450 л для сжиженного газа. Сжиженный природный газ, охлажденный до температуры минус 162 градуса по шкале Цельсия, хранится в криобаке и перед подачей в двигатель преобразовывается из жидкого состояния в газообразное. Объем регазифицированного топлива составляет порядка 240 куб. метров.

При выборе компоновочной схемы размещения газобаллонного оборудования учитывались ключевые свойства автомобиля: сохранен высокий уровень геометрической проходимости, учтены требования по обеспечению эффективных монтажных свойств и параметров грузоподъемности шасси. Проектирование автомобиля и выбор вариантов конструкции проводились на основании тщательного изучения мнения потребителей.

Автомобиль нового поколения «Урал NEXT» совмещает в себе легендарную проходимость внедорожника «Урал» с современным уровнем комфорта, надежности и безопасности. «Урал NEXT», работающий на сжиженном и сжатом природном газе, опытный образец, расширяющий модельный ряд техники автозавода «Урал». Модельный ряд предприятия также включает в себя автомобили «Урал» с газодизельной топливной системой, которые могут работать как в дизельном, так и в газодизельном режиме. Газовые автомобили «Урал» обеспечивают низкие затраты на топливо при сохранении функциональности и надежности.

Автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) выпускает высокопроходимые полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 23 тонн; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей «Урал» с колесными формулами 4х4 и 6х6, а также грузопассажирские автомобили.

Теги: группа газ, аз урал, новости миасса, урал next
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