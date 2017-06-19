Уникальную технологию восстановления трубопроводов представили в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уральский завод полимерных технологий «Маяк» представил инновационную технологию восстановления трубопроводов водо- и теплоснабжения – так называемый интеллектуальный рукав не требует копания траншеи и замены старых труб; поддержка проекта ведется по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по продвижению инновационных проектов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

По инициативе главы региона была создана рабочая группа по внедрению технологии и ее испытаниям в реальных условиях. Демонстрация возможностей интеллектуального рукава состоялась на базе поликлинического корпуса Дорожной клинической больницы.

Интеллектуальный рукав позволяет восстанавливать трубопроводные системы холодного и горячего водоснабжения, а также сети отопления за три дня: внутренняя поверхность покрывается специальным полимером – температуро- и химически стойким и высокопрочным сложно-модифицированным. Срок службы созданной в процессе ремонта полимерно-металлической трубы до 50 лет, при этом внутри нее не образуются наросты и коррозия.

По словам министра экономического развития региона Сергея Смольникова, затраты на ремонт трубопроводов при использовании новой технологии на порядок меньше, чем при замене и капитальном ремонте. «Если коммунальные службы возьмут новую технологию на вооружение, то это позволит решить проблему восстановления сетей тепло-, водоснабжения в городе и области и сэкономить выделяемые на эти цели бюджетные средства», – уверен министр.

«Новая технология и абсолютно инновационный материал интеллектуального рукава созданы на Южном Урале благодаря профессиональным и научным компетенциям озерских ученых. По заключению экспертов "Сколково", аналогичные технологии есть, но эта превосходит все, что сегодня существуют в мире. Поэтому продукция может быть востребована не только в нашем регионе и стране, но и за рубежом», – отмечает вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Напомним, в своем ежегодном послании Борис Дубровский отметил, что за последние три года доля инновационной продукции в Челябинской области выросла до 5,2%. Есть десятки примеров создания совершенно новой продукции и высокотехнологичных производств, что позволяет позитивно прогнозировать развитие инновационной деятельности в регионе. В среднесрочной перспективе реально увеличить долю инновационной продукции до 10-12%.