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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 12:27

«Трубодеталь» стала лауреатом конкурса «20 лучших товаров Челябинской области»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Завод «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в состав АО «ОМК», Москва) в восьмой раз стал победителем конкурса «20 лучших товаров Челябинской области» – на этот раз предприятие представило штампованный тройник для компрессорной станции «Портовая», передает корреспондент Агентистьва новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу завода.

Штампованный равнопроходной тройник диаметром 219,1 мм с толщиной стенки 28 мм произведен для самой мощной в мире действующей компрессорной станции. КС «Портовая» – отправная точка поставки российского газа по дну Балтийского моря на расстояние около 1 200 км по газопроводу «Северный поток» с последующей подачей газа в сухопутные газопроводы на территории Германии. Завод «Трубодеталь» производит крупную партию продукции для модернизации этой станции.

«Наши изделия имеют большую толщину стенки и рассчитаны на работу в условиях высокого давления (более 22 мегапаскалей). Раньше такие детали поставлялись из-за рубежа. Очень значимо, что конкурсная комиссия высоко оценила качество нашей импортозамещающей продукции для КС "Портовая" и предоставила возможность защитить честь региона на федеральном этапе конкурса – "100 лучших товаров России"», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

Завод «Трубодеталь» (АО) – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1 000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

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Теги: трубодеталь, 100 лучших товаров, новости челябинска, промышленность челябинской области, новосинеглазово
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