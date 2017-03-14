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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 09:41

«Трубодеталь» сэкономила более 14 млн благодаря рацпредложениям в 2016 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эффект от рацпредложений на заводе «Трубодеталь» (АО, Челябинск, входит в состав АО «ОМК», Москва) в 2016 году превысил 14,6 млн рублей – на производстве реализовано 1,7 тыс. улучшений, предложенных сотрудниками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Почти половина рационализаторских предложений (42%) касается совершенствования технологии производства. На 25% увеличилось количество заводчан, которые были задействованы в рационализаторской деятельности. По отношению к количеству персонала количество улучшений сохранилось на уровне 2015 года, а экономический эффект вырос на 3,6 млн рублей.

«Рационализаторство напрямую влияет на удобство рабочих мест и эффективность работы всех служб, улучшает процесс изготовления продукции. Если несколько лет назад предложения сотрудников чаще всего касались бытовых условий, то теперь намного больше выдвигается решений о совершенствовании технологии производства, что, в свою очередь, ведет к повышению качества продукции», – отметил управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков.

АО «Трубодеталь» – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

Объединенная металлургическая компания, АО – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.

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Теги: трубодеталь, новости челябинска, промышленность челябинской области, рационализатор
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