«Транснефть-Урал» требует с «Южуралзолота» 300 млн за карьер под нефтепроводами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Транснефть – Урал» (АО, дочернее общество «Транснефти») требует с ЮГК (АО «Южуралзолото Группа компаний», принадлежит миллиардеру Forbes, депутату ЗСО Константину Струкову) около 300 млн рублей передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным «Коммерсанта», Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск АО «Транснефть – Урал» к ЮГК, а также АО «ВСК» и ОАО «Еткульзолото» 23 мая. Компания требует компенсации расходов, понесенных на предотвращение экологической катастрофы в связи с подвижкой грунта на карьере «Березняковский», расположеном в непосредственной близости от двух нефтепроводов и разрабатываемом ЮГК.

«Мы соорудили временный трубопровод в обход опасного участка. Временная схема работает, она предотвратила возникновение чрезвычайной ситуации – разрыва трубопровода, где произошла подвижка грунта. Стоимость работ составила 298 млн рублей», – цитирует «Ъ» советника президента «Транснефти», пресс-секретаря Игоря Демина.

Напомним, 14 декабря 2016 года в результате разработки карьера на его борту образовалась 100-метровая трещина, которая поставила под угрозу магистральные трубопроводы Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (УБКУА) и Нижневартовск – Курган – Куйбышев (НКК). Тогда по предписанию Ростехнадзора работа на карьере была остановлена, а управление Роснедр приостановило действие лицензии на его разработку.

В середине января «Транснефть – Урал» сообщила, что проводит работы по временному выносу участков магистральных нефтепроводов за пределы зоны обрушения карьера. Постоянный вынос компания намерена выполнить в 2019 году за свой счет, а позже предъявить его ЮГК.

По нефтепроводам УБКУА и НКК перекачивается до 100 млн куб. м нефти в год. Возможная авария на нефтепроводах ставит под угрозу судьбу 30% экспортируемой нефти, множества крупных предприятий и десятков тысяч работников отрасли.