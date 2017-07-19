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Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 11:47

Товарооборот Челябинской области с Кыргызстаном вырос в 1,5 раза


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Товарооборот между Челябинской областью и Кыргызстаном вырос в 1,5 раза – в 2016 году прирост составил 10%, в первом квартале 2017 года – почти 50%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-секретаря главы региона, Борис Дубровский провел встречу с послом России в Киргизии Андреем Крутько. Они обсудили вопросы развития экономических отношений Кыргызстана с Челябинской областью и увеличения взаимного товарооборота.

По мнению посла, у Южного Урала «есть хороший потенциал при расширении поставок продукции машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, а также для участия в крупнейших транспортно-логистических проектах».

Товарооборот с Киргизией в 2016 году составил 94,1 млн долларов (рост 10,1% к аналогичному периоду 2015 года), в том числе: экспорт – 77,8 млн долларов (+10,4%), импорт – 16,3 млн долларов (+8,6%). Товарооборот с Киргизией в первом квартале 2017 года составил 23,5 млн долларов (+48,7% к АП 2016). Основные статьи экспорта – продукция черной металлургии, продукты питания, товары народного потребления. Основные статьи импорта – медь и изделия из нее, пластмассы, продукты питания.

На встрече с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, состоявшейся сегодня в рамках Дней Челябинской области в Бишкеке, Борис Дубровский объявил о готовности предприятий региона принять участие в реализации крупных инфраструктурных проектов Кыргызстана.

«Мы находимся в постоянном поиске новых ниш. В настоящий момент Кыргызстан вместе со своими странами-партнерами планирует реализовать несколько важных инфраструктурных проектов. Это строительство железнодорожной магистрали, которая соединит Китай и Узбекистан, а пройдет через Кыргызстан, это масштабная газификация юга республики, это автодороги. Хочу подчеркнуть, что такие предприятия Челябинской области, как Мечел, Группа ЧТПЗ и другие, готовы принять участие в этих проектах», – отметил Дубровский.

По мнению губернатора, у региона также есть интерес в поставках пожарных автоцистерн, производимых на территории Челябинской области, в структуры МЧС республики, а также серьезный потенциал экспорта мяса птицы.

Борис Дубровский добавил, что Челябинская область нацелена на укрепление связей с отдельными регионами стран ШОС. «В этом плане мы имеем целый ряд предложений для реализации в рамках формата "Форума губернаторов ШОС", который будет представлен в августе текущего года в Пекине. Ключевую роль в этой структуре должны играть главы регионов и представители бизнеса наших стран. По ряду позиций эта работа уже ведется. Любой деловой контакт – это, прежде всего, убеждение партнера в перспективах общего дела», – сказал он.

Также глава региона отметил, что опыт Кыргызстана по приему крупных международных мероприятия, в частности, саммитов ШОС в 2007 и 2013 годах в Бишкеке, будет полезен Челябинской области, которая готовится к приему саммитов ШОС и БРИКС 2020 года.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, экономика, кыргызстан, брикс, страны шос
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