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Агентство новостей Доступ 1 13 июня 2017 года, 10:38

Торговый дом ММК удвоил продажи металлопродукции в Казахстане


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ООО «Торговый дом ММК» с начала 2017 года реализовало на рынке Казахстана более 75 тыс. тонн проката – это более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Магнитогорского меткомбината.

Отметим, что Торговый дом ММК давно и успешно работает на рынке Казахстана. В мае 2017 года местные подразделения ТД ММК отгрузили максимальный объем за всю историю работы компании – более 20 тыс. тонн металлопродукции. Это государство является крупнейшим рынком сбыта металлопродукции в СНГ. У Торгового дома ММК здесь сформирована развитая филиальная сеть, состоящая из четырех площадок: в Астане, Алматы, Павлодаре и Караганде. Из них последние две были открыты в 2016 году.

При этом в структуре продаж снизилась доля рядового проката строительного назначения (сортового и фасонного) – в первую очередь, за счет роста продаж более маржинальной продукции с высокой добавленной стоимостью: проката с оцинкованным и полимерным покрытиями.

В 2017 году ТОО «Торговый дом ММК-Казахстан» (подразделение ТД ММК в республике) отгрузило казахстанским промышленным предприятиям первые партии высокопрочного проката марки MAGSTRONG. Под этой маркой Магнитогорский металлургический комбинат производит высокопрочные и износостойкие стали, механические свойства которых обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют увеличить срок службы изделий.

В ходе использования казахстанскими потребителями прокат MAGSTRONG показал высокие прочностные и эксплуатационные характеристики. В будущем продажи стали MAGSTRONG будут увеличиваться за счет расширения географии поставок.

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Теги: ммк, казахстан, новости магнитогорска, magstrong
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