Торговым сетям запретили открывать магазины в 14 муниципалитетах Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС запретило крупным торговым сетям открывать новые магазины в 14 муниципалитетах Южного Урала – ритейлеры превысили допустимый законом порог 25%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

УФАС установило, что по итогам 2016 года в Локомотивном, Озерске, Снежинске и Южноуральске, Агаповском, Ашинском, Брединском, Еманжелинском, Еткульском, Катав-Ивановском, Кизильском, Нагайбакском, Нязепетровском и Саткинском районах отдельные торговые сети имеют долю более 25%.

По закону о торговле, такие сети не имеют права покупать или арендовать помещения для открытия новых магазинов в населенных пунктах. Речь идет о компаниях X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Дикси Юг» («Дикси», «Мегамарт»), «Красное и белое», «Кизильский ТД – Ситно» и «Азимут-Экспресс» («Три богатыря»).

По данным УФАС, в Челябинске работают 19 торговых сетей. Лидеры рынка – «Пятерочка», «Красное и Белое», «Магнит» и «Дикси». Напомним, что в 2016 году с рынка ушла крупная федеральная сеть «Седьмой континент» (гипермаркет «Наш»).