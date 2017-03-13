Свердловская область присоединилась к хозпартнерству «Уральская скоростная магистраль»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Свердловская область (в лице Корпорации развития Среднего Урала) официально вошла в состав участников Хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» (ХП «УСМ») – проект вступает в стадию активной проработки с федеральным центром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития Челябинской области.

Напомним, ранее в ХП вошло ООО «РВМ Высокоскоростные магистрали» (инвестиционная группа RWM Capital).

По мнению вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, официальное вхождение в партнерство Свердловской области придаст новый импульс проекту.

«Проект ВСМ усилит экономику наших регионов и практически превратит два областных центра в один город. Создание ВСМ – это новая возможность для бизнеса реализовать на базе ее инфраструктуры перспективные проекты - промышленные предприятия, логистические комплексы, объекты жилой недвижимости и т.д. Помимо планового вхождения Свердловской области в хозпартнерство, которое занимается подготовкой проекта, ведутся переговоры с другими партнерами», – сообщил Руслан Гаттаров.

По данным экспертов ХП «Новый экономический рост», по величине удельных прямых эффектов (74 копейки на 1 рубль инвестиций) проект ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» занял первое место из более, чем 50 проектов программы ВСМ и СМ. По удельным косвенным эффектам (3,2 рубля прироста ВВП на 1 рубль инвестиций) он с незначительным отставанием находится на 3 месте после участка скоростного движения Юрга – Томск и участка ВСМ-3 Москва – Тула.

Напомним, проект создания ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» предполагает соединить центры двух уральских городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, обеспечив время в пути до 1 часа 10 минут. Рассматривается вариант прохождения маршрута магистрали через аэропорты Кольцово и Челябинск, что позволит увеличить пассажиропоток железной дороги и усилить «воздушные ворота» обоих городов. Ожидается, что новый тип транспортной инфраструктуры окажет значительное влияние на рост качества жизни населения УрФО.

Проект планируется реализовать по принципу государственно-частного партнерства в рамках частной концессионной инициативы. Эта модель предполагает, что проектирование и строительство магистрали будет выполняться на частные и привлеченные концессионером средства. Предварительно общая стоимость оценивается в сумму 165 млрд рублей.