Суд признал незаконной передачу участка возле реки Миасс под логистический центр

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительным договор аренды земельного участка в водоохранной зоне реки Миасс в южноуральской столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации региональной прокуратуры, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска незаконно предоставил предпринимателю в аренду муниципальный участок площадью девять гектаров, расположенный на Свердловском тракте в Курчатовском районе, для размещения логистического центра.

«Данный земельный участок не мог являться предметом гражданско-правовых сделок, поскольку на момент его формирования и постановки на кадастровый учет находился в двух территориальных зонах, в том числе и в водоохраной зоне реки Миасс, которая не предполагает возможности размещения такого рода объектов», – прокомментировала официальный представитель ведомства Наталья Мамаева.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев обратился в Арбитражный суд с требованием признать договор аренды недействительным и вернуть все полученное по сделке. Суд признал его иск обоснованным.