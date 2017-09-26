Суд обязал ПКО «ЧелСИ» застраховать свою ответственность перед дольщиками

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Советский райсуд Челябинска обязал ООО ПКО «ЧелСИ», учрежденное семьей первого вице-спикера регионального Законодательного Собрания Юрия Карликанова, обеспечить объекты строительства поручительством банка либо страхованием гражданской ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сообщении пресс-центра областной прокуратуры говорится, что гражданский иск был подан прокурором Тракторозаводского района.

«Он потребовал обеспечить поручительством банка либо страхованием гражданской ответственности застройщика в отношении объектов долевого строительства, расположенных на улицах Ферганская, Самохина, Яблоневая, в микрорайоне "Яблочный". Представители ООО "Производственно-коммерческое объединение "Челябинск-Стройиндустрия" возражали против удовлетворения требований», – говорится в сообщении.

Суд требования прокурора удовлетворил. На ООО ПКО «ЧелСИ» возложена обязанность в 30-дневный срок со дня вступления решения в законную силу исполнить указанную обязанность.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в конце 2016 года Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в управляющей компании «ЧелСИ» (аффилирована с семьей первого вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова). Заявление о банкротстве подавала налоговая инспекция за долг в размере 12,4 млн рублей.