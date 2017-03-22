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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 10:16

Строящийся свинокомплекс Аристова за 20 млрд обеспокоил прокуратуру


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура начала проверку соблюдения экологического законодательства при строительстве свинокомплекса на 250 тыс. голов в Свердловской области – проект стоимостью более 20 млрд рублей реализует Серовский завод ферросплавов (АО, бенефициары – челябинские бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

Проверка организована по поручению заместителя генпрокурора РФ Юрия Пономарева.

Кроме того, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву направлено обращение, где обозначены проблемы строительства животноводческого комплекса в Серове, а также указано на необходимость их разрешения. В частности, в письме говорится, что у АО «Серовский завод ферросплавов» нет положительного заключения государственной экологической экспертизы на проект строительства.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу свердловского губернатора, разрешение на строительство комплекса выдавалось муниципальными властями, информация о наличии нарушений отсутствует.

Строительство свиноводческого комплекса полного цикла, рассчитанного на 250 тыс. голов началось в 2016 году. Планируемый объем инвестиций – 23,5 млрд рублей. Срок окончания работ – 2018 год.

АО «Серовский завод ферросплавов» специализируется на производстве хромистых ферросплавов, основным потребителем которых являются металлургические предприятия. Согласно списку аффилированных лиц СЗФ на 31 декабря 2015 года, 80,05% акций принадлежат ЧЭМК и 19,95% его аффилированной структуре ООО «Индастриал металз» (Москва), сообщает «Интерфакс».

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Теги: прокуратура, экология, инвестпроект, свердловская область, свинокомплекс, александр аристов, год экологии
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