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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 11:14

Стратегия-2035: в Челябинской области определены пути улучшения экологической обстановки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минэкологии Челябинской области сформулировало приоритетные направления развития для Стратегии-2035 в сфере охраны окружающей среды – эксперты определили основные цели и задачи для улучшения экологической обстановки региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэко.

Так, проведен опрос экспертов по ключевым вопросам в сфере охраны окружающей среды в перспективе до 2035 года. Участие принял 21 человек: семь представителей научного сообщества, пять человек от бизнес-структур, четыре участника общественных движений и объединений, один от средств массовой информации, четыре представителя различных органов исполнительной власти.

Результаты опроса были проанализированы социологами, которые сформулировали десять гипотез о том, что позволит наиболее эффективно снизить риски по увеличению экологической нагрузки на регион. Участники коллегиальной группы оценили выдвинутые гипотезы по пятибалльной шкале. Лидером стала идея о необходимости формирования экологической культуры жителей области.

Кроме того, к рассмотрению были приняты еще пять гипотез, по которым сформулированы приоритетные направления, основные цели и задачи Стратегии-2035:

- формирование новой эколого-ориентированной системы ценностей;

- организация хозяйственной деятельности, снижающей негативное влияние на окружающую среду и состояние здоровья населения;

- сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на территории области.

Целью стратегии должно стать устойчивое развитие региона с учетом экологической емкости территорий, прежде всего, городов и особо охраняемых природных территорий.

Добавим, что способы достижения указанных целей планируется обсудить членам коллегиальной группы на следующем этапе разработки Стратегии-2035. Результаты исследований вынесены на рассмотрение региональных отраслевых рабочих групп под руководством заместителей губернатора Челябинской области. До 18 июля 2017 года члены коллегиальной группы могут направить в адрес Минэкологии предложения и замечания.

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Теги: челябинская область, экология, стратегия, минэкологии
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