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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 09:35

С 1 января ОСАГО становится электронным


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 января 2017 года страховщики должны обеспечить возможность заключения электронных договоров «автогражданки» с каждым обратившимся лицом – с начала года вступает в силу сооветствующая норма закона об ОСАГО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Проект направлен на обеспечение доступности полисов на территории всей страны. Нововведение позволит решить проблему очередей из желающих приобрести "автогражданку" в некоторых регионах страны», – отметил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Некоторые компании в добровольном порядке уже заключали электронные договоры ОСАГО с 1 июля 2015 года. Отметим, что в декабре выросло число страховщиков, которые предлагали эту услугу, показатели по числу продаж также увеличились. С начала 2016 года было продано 323 тыс. е-полисов ОСАГО.

Добавим, что Банк России будет предъявлять жесткие требования к обеспечению бесперебойности работы сайтов страховых компаний. «РСА разработал систему замещения страховой компании при невозможности из-за технических причин заключить электронный договор ОСАГО с конкретным страховщиком. Клиент с его согласия перенаправляется на сайт другого страховщика, который будет предложен случайным выбором по номеру ПТС», – рассказал президент РСА.

Процедура покупки электронного полиса предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличается при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.

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Теги: страховка, осаго, новости челябинска
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