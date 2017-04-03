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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 15:00

В снежинском ядерном центре стартовал ежегодный конкурс профмастерства


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Состязания сотрудников РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Евгения Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) в компетенции «Автоматизированное проектирование CAD» дали старт ежегодному конкурсу ядерного центра по профмастерству, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу института.

Первый этап конкурса прошел 1 апреля на площадке местного филиала НИЯУ МИФИ, объединив 27 участников в двух возрастных группах из 13 подразделений ядерного центра и трех студентов.

Конкурсантам было предложено выполнить задание, состоящее из трех модулей: разработать электронные модели двух деталей; спроектировать три рамные конструкции, состоящие из опор; внести изменения в конструкцию робота, создать анимацию его движения, а также анимацию, показывающую работу внутренних элементов робота. Чтобы успешно справиться с «экзаменом», от участников требовались основательные знания системы автоматизированного проектирования, ее функционала, потому что задания некоторых модулей не были свойственны их ежедневной работе.

«Задание по сравнению с прошлым годом усложнено. Это сделано с целью выявить лучших специалистов своего дела, которые будут представлять институт на дивизиональном конкурсе и, возможно, на Atomskills и WorldSkills», – рассказал главный эксперт Евгений Устьянцев.

Через четыре часа, которые отводились на выполнение задания, участники, эксперты, молодые специалисты КБ-1, побывавшие на экскурсии в СФТИ, руководители ядерного центра и вуза собрались в актовом зале. «Сегодня праздник наших лучших инженерных кадров. И каждый из вас является победителем уже потому, что решился принять участие, готовился, сумел собраться и показал свои силы. Для кого-то задание было сложным – для кого-то нет, но все с честью с ним справились», – заявил главный инженер Владимир Знаменский.

Теперь 17 экспертов будут оценивать работы конкурсантов по методике WorldSkills. Имена победителей огласят 8 апреля, на втором этапе конкурса профессионального мастерства, когда будут состязаться электрогазосварщики и мастера универсально-фрезерной обработки.

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ

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Теги: рфяц-вниитф, конкурс профмастерства, новости снежинска
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