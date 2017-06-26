Стало известно, что подняло Челябинскую область на 10 пунктов в рейтинге инвестклимата

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область смогла подняться в Нацрейтинге состояния инвестклимата сразу на 10 пунктов благодаря улучшению более чем половины показателей, по которым этот климат оценивается, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги совещания, которое провел вице-губернатор Руслан Гаттаров.

В совещании приняли участие все ведомства, чьи показатели входят в рейтинг.

«Второй год подряд в сильную группу А вошли показатели министерства информационных технологий и связи и Управления Росреестра. Прорывом и отличной работой можно назвать результаты управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, все показатели, находящиеся в его зоне ответственности, получили высший результат», – отметил Руслан Гаттаров.

Успех своего ведомства объяснил руководитель УФНС по Челябинской области Михаил Бирюк: «Мы проанализировали свою работу и поняли, что причиной прошлогоднего снижения стал перенос регистрационного центра юридических лиц в Магнитогорск. Поэтому мы открыли восемь дополнительных пунктов на территории области. Также в течение года мы вели активное информирование граждан через СМИ, проводили брифинги, семинары. Активно сотрудничали с бизнес-омбудсменом», – рассказал он.

Минстрой Челябинской области улучшил свой показатель на 27%, сократив среднее время получения разрешений на строительство с 156 до 114 дней. Почти на столько же улучшило показатель территориальное управление Росреестра, сократив среднее время регистрации права с 10 до 7 дней.

Как отметил министр экономического развития Сергей Смольников, ряд показателей в рейтинге ведомство рассчитывает улучшить благодаря открытию многофункционального центра «Территория бизнеса», который работает с предпринимателями в режиме «одного окна».

По мнению Гаттарова, при сохранении таких же темпов и в следующем году область имеет все шансы войти в группу А. При этом, подчеркнул вице-губернатор, важно активно работать с бизнесом – информировать предпринимателей об имеющихся возможностях, чтобы они могли эффективно ими пользоваться: «Мало создать закон, сократить сроки, уменьшить количество процедур. Бизнес должен об этом знать и понимать это. Возможно, нужно самим к ним приходить и рассказывать, что изменилось в лучшую сторону, а не ждать, когда они придут и узнают».

Вице-губернатор поручил провести работу над ошибками и усилить работу по тем направлениям, по которым область не вошла в сильнейшую группу. Отчитаться о сделанном ведомствам предстоит в середине июля, на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, которое проведет глава региона Борис Дубровский.