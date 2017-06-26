Пн, 26.06.2017, 15:02 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 12:57

Стало известно, что подняло Челябинскую область на 10 пунктов в рейтинге инвестклимата


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская область смогла подняться в Нацрейтинге состояния инвестклимата сразу на 10 пунктов благодаря улучшению более чем половины показателей, по которым этот климат оценивается, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги совещания, которое провел вице-губернатор Руслан Гаттаров.

В совещании приняли участие все ведомства, чьи показатели входят в рейтинг.

«Второй год подряд в сильную группу А вошли показатели министерства информационных технологий и связи и Управления Росреестра. Прорывом и отличной работой можно назвать результаты управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, все показатели, находящиеся в его зоне ответственности, получили высший результат», – отметил Руслан Гаттаров.

Успех своего ведомства объяснил руководитель УФНС по Челябинской области Михаил Бирюк: «Мы проанализировали свою работу и поняли, что причиной прошлогоднего снижения стал перенос регистрационного центра юридических лиц в Магнитогорск. Поэтому мы открыли восемь дополнительных пунктов на территории области. Также в течение года мы вели активное информирование граждан через СМИ, проводили брифинги, семинары. Активно сотрудничали с бизнес-омбудсменом», – рассказал он.

Минстрой Челябинской области улучшил свой показатель на 27%, сократив среднее время получения разрешений на строительство с 156 до 114 дней. Почти на столько же улучшило показатель территориальное управление Росреестра, сократив среднее время регистрации права с 10 до 7 дней.

Как отметил министр экономического развития Сергей Смольников, ряд показателей в рейтинге ведомство рассчитывает улучшить благодаря открытию многофункционального центра «Территория бизнеса», который работает с предпринимателями в режиме «одного окна».

По мнению Гаттарова, при сохранении таких же темпов и в следующем году область имеет все шансы войти в группу А. При этом, подчеркнул вице-губернатор, важно активно работать с бизнесом – информировать предпринимателей об имеющихся возможностях, чтобы они могли эффективно ими пользоваться: «Мало создать закон, сократить сроки, уменьшить количество процедур. Бизнес должен об этом знать и понимать это. Возможно, нужно самим к ним приходить и рассказывать, что изменилось в лучшую сторону, а не ждать, когда они придут и узнают».

Вице-губернатор поручил провести работу над ошибками и усилить работу по тем направлениям, по которым область не вошла в сильнейшую группу. Отчитаться о сделанном ведомствам предстоит в середине июля, на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, которое проведет глава региона Борис Дубровский.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, рейтинг, инвестиционная привлекательность, инвестклимат
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 14:06
Сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ завоевали три медали Atomskills-2017
24 июня, 09:22
Южному Уралу нужна «дорожная карта» для определения регоператоров по обращению с мусором
23 июня, 17:45
Надежных партнеров ПАО «Челябэнергосбыт» наградили в Совете Федерации
23 июня, 16:47
В Сосновском районе прошли слушания по межеванию территории
23 июня, 13:20
Стальные канаты ММК-Метиз успешно прошли сертификацию
23 июня, 12:27
«Трубодеталь» стала лауреатом конкурса «20 лучших товаров Челябинской области»
23 июня, 12:18
Продукция «Мечел-Материалов» используется при возведении «Лахта центра» в Санкт-Петербурге
23 июня, 11:45
Более 60 млн рублей получит Сосновский район на строительство моста и дороги
22 июня, 18:13
«Юничел» показал 9-процентный рост производства обуви в январе-апреле 2017
22 июня, 15:30
«Сколково» наладит сотрудничество с Южным Уралом в сфере модернизации АПК
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

Подписка на новости
Прислать новость