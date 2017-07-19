Сроки подключения к энергоносителям сократятся на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области сократится срок подключения к энергоносителям – по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Минэконом и Минтариф подготовили законопроект, расширяющий перечень случаев с упрощенным порядком строительства объектов газоснабжения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава региона уже согласовал внесение проекта нормативного акта в Заксобрание, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Ожидается, что данная мера благоприятно отразится на инвестиционной привлекательности региона. «Процесс подключения к газо- и электросетям должен быть упрощен для инвестора, поскольку он определяет старт любого бизнеса, а значит, и инвестиционный климат в регионе», – уверен губернатор Борис Дубровский.

В действующей редакции регионального закона не требуется получать разрешение на строительство только для подземных и надземных газопроводов низкого давления до 0,005 МПа. Изменения предлагают не требовать разрешения на строительство также для кабельных и воздушных линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 тыс. вольт включительно, подземных и надземных газопроводов давлением до 1,2 мегапаскаля включительно.

По словам вице-губернатора Руслана Гаттарова, негативных последствий в связи с принятием поправок в закон не ожидается, поскольку упрощенный порядок строительства вводится только в отношении специализированных газораспределительных организаций, осуществляющих подключение потребителей в соответствии с федеральным законом «О газоснабжении».

«Принятие данного решения не исключает иные согласования контролирующих органов и механизмы контроля качества, надежности и безопасности, обязательные для строительства и реконструкции объектов данного вида», – сообщил он, добавив, что в законопроекте учтены рекомендации управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Аналогичные законы уже приняты и действуют в Ленинградской, Московской и Тюменской областях и имеют положительную практику, уточнил Гаттаров.