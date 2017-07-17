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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 17:35

Среднемесячная зарплата на Южном Урале выросла до 30,5 тыс. рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области по итогам полугодия среднемесячная заработная плата достигла 30 тыс. 478 рублей – рост составил 6,3%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Министр экономического развития региона Сергей Смольников отчитался перед губернатором Борисом Дубровским о показателях социально-экономического развития за шесть месяцев 2017 года. Индекс промышленного производства за шесть месяцев текущего года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основными драйверами остаются такие отрасли, как добыча полезных ископаемых с ростом более 9%, а также обрабатывающие производства – рост на 3,4%.  К ним относятся металлургические и машиностроительные предприятия, деревообработка, легкая промышленность», – напомнил министр.

Кроме того, растут и реальные доходы населения. Так, среднемесячная заработная плата в регионе достигла 30 тыс. 478 рублей, рост составил 6,3%. «Корректируя этот показатель с учетом инфляции, получаем рост зарплаты на 2,7%. По отдельным параметрам мы опережаем среднероссийские показатели», – добавил Смольников.

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Теги: челябинская область, зарплата, минэкономразвития, рост производства
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