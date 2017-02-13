Специалисты РФЯЦ – ВНИИТФ удостоены звания «Профессиональный инженер России»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российский союз научных и инженерных общественных объединений подвел итоги Всероссийского конкурса «Инженер года-2016» – лауреатами профессионального состязания стали и сотрудники РФЯЦ – ВНИИТФ имени Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ядерного центра.

Традиционно в конкурсе участвуют специалисты со всей страны, занятые научно-инженерной деятельностью, имеющие высокий уровень компетенции и достигшие существенных результатов. Победители награждаются сертификатами, знаками и заносятся в реестр профессиональных инженеров России по версии «Профессиональные инженеры».

В 2017 году в номинации «Техника военного и специального назначения» звание «Профессиональный инженер России» присвоено инженерам-конструкторам ядерного центра Илье Гордееву, Никите Кузьминых и Павлу Ильину. Церемония награждения состоится 21 февраля в Москве, в Российском союзе научных и инженерных общественных объединений (в зале «Инженерной славы»).

Фото пресс-службы РФЯЦ – ВНИИТФ