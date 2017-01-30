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Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 10:32

Специалисты «Челябэнерго» завершили реконструкцию подстанции «Южная»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Челябинских городских сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» завершили реконструкцию подстанции (ПС) 110/10/6 кВ «Южная» – это один из ключевых центров питания Советского, Центрального и Ленинского районов южноуральской столицы, который снабжает электричеством многочисленные инфраструктурные и социальные объекты и жилой сектор с населением более 35 тыс. человек., передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Для повышения качества и надежности электроснабжения трех административных районов энергетики внесли изменения в схему открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ. В ходе реконструкции ОРУ были смонтированы элегазовые выключатели классом напряжения 110 кВ.

«Установленное оборудование обладает высоким коммутационным ресурсом и не требует существенных затрат на обслуживание. Кроме того, газ, которым наполнены выключатели, оказывает минимальное воздействие на окружающую среду – он нетоксичен, негорюч и в силу своих физических особенностей не контактирует с поверхностными и грунтовыми водами», – говорится в сообщении.

Весь объем работ по реконструкции энергообъекта выполнен специалистами компании без привлечения подрядных организаций в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

ПС «Южная» – одна из старейших понизительных подстанций Челябинска; введена в эксплуатацию в 1943 году для обеспечения бесперебойного электроснабжения завода имини Колющенко, производившего реактивные системы «БМ-13» («Катюша»). В мае 2015 года энергетики «МРСК Урала» установили на «Южной» мемориальную доску – в память о трудовом подвиге коллег в годы Великой Отечественной войны.

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Теги: челябэнерго, мрск урала, новости челябинска
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