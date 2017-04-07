Специалисты «Челябэнерго» установили «умные» счетчики еще в 3 районах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Энергетики Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» продолжают внедрение системы автоматизированного учета электроэнергии на территории ответственности предприятия – специалисты установили «умные» счетчики еще в трех районах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Специалисты «Челябэнерго» завершили установку 3 тыс. 48 устройств дистанционного сбора данных в населенных пунктах Агаповского, Кизильского и Верхнеуральского районов; из них 2 тыс. 748 приборов учета уже введены в эксплуатацию, по 300 устройствам заканчиваются пуско-наладочные работы.

«Установка приборов финансируется из инвестиционной программы филиала и для потребителей является бесплатной. Данные мероприятия направлены на стимулирование потребителей к энергосбережению и сокращение потерь электроэнергии», – говорится в сообщении компании.

При монтаже системы на опору линии электропередачи устанавливается счетчик нового поколения. С него информация о потреблении электроэнергии поступает на диспетчерский пункт сетевой компании и абоненту – на электронный дисплей. Двусторонний обмен данными по каналу GSM/GPRS позволяет управлять системой в режиме реального времени, четко контролировать процесс электроснабжения, оперативно выявлять технические потери и попытки хищения электроэнергии.

Напомним, монтаж «умных» счетчиков является частью масштабной программы по внедрению системы автоматизированного учета электроэнергии, которую филиал «Челябэнерго» реализует уже в течение нескольких лет на всей территории ответственности предприятия. С начала 2011 года энергетики Магнитогорских электрических сетей установили уже более 14 тыс. «умных» электросчетчиков, объединенных в единую систему автоматизированного контроля и учета электроэнергии. Внедрение данной системы позволяет производить дистанционный учет потребления электрической энергии на объектах любого назначения, а также удаленно осуществлять мероприятия по ограничению и возобновлению электроснабжения в соответствии с заявками энергосбытовых компаний.