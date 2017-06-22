Специалисты «Челябэнерго» построили сетевой комплекс для социальной новостройки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты производственного отделения «Челябинские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» построили сетевой комплекс для технологического присоединения нового социально значимого объекта в Тракторозаводском районе Челябинска – новостройка по улице Хохрякова возведена для расселения бывших воспитанников детских домов и жильцов ветхо-аварийных домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Для обеспечения электроснабжения десятиэтажного жилого дома проложены четыре кабельные линии электропередачи 0,4 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 0,6 км. Весь объем работ, включая проектирование и строительство инфраструктуры, выполнен специалистами сетевой компании со значительным опережением сроков и без привлечения подрядных организаций», – говорится в сообщении компании.

Напомним, это уже вторая социальная новостройка, электроснабжение которой обеспечили специалисты ПО «ЧГЭС» в 2017 году. В январе энергетики пустили в эксплуатацию распределительные сети для подачи электроэнергии жилому дому по улице Зальцмана, 44, первому в городе и области, построенному в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи».

Фото пресс-службы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»