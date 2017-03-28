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ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 14:59

Сотрудники ММК успешно выступили на окружном этапе конкурса «Славим человека труда!»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) прошел окружной этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации «Лучший мастер столярно-плотницких работ», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОАО «ММК».

Для участия заявились 19 человек, представлявших Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В ходе теоретического этапа им пришлось пройти тест на знание оборудования и технологии выполнения столярно-плотницких работ; строения и свойств древесины; конструкционных и облицовочных материалов, охраны труда и требований промышленной безопасности.

Практическая часть конкурса проходила на базе ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК). Заданием было собрать выдвижной ящик, имея минимальный набор инструментов. «Как рассказали участники конкурса, выпилить стенки ящика несложно. Трудность заключалась в том, чтобы соединить их открытым шипом "ласточкин хвост". Данное задание было предложено неслучайно – качественное и быстрое изготовление такого соединения является подтверждением высокого профессионализма плотника», – рассказали в оргкомитете.

Победителей определяли в двух категориях – среди учащихся и профессионалов. В церемонии награждения приняли участие начальник отдела промышленной политики министерства экономического развития Челябинской области Владимир Архипов, вице-мэр Юрий Емельянов, начальник управления кадров ООО «Механоремонтный комплекс» Вячеслав Иванов и директор корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» Андрей Козловский.

«Хочу выразить слова благодарности, тем, кто помог в организации конкурса, - ведущему предприятию не только области, но и региона, Магнитогорскому металлургическому комбинату и Механоремонтному комплексу, который предоставил все условия, для того чтобы конкурс состоялся на очень хорошем уровне», – заявил начальник отдела промышленной политики министерства экономического развития Челябинской области Владимир Архипов.

Среди обучающихся профессиональных образовательных организаций третье место присвоено учащемуся Уральского колледжа технологии и предпринимательства Антипу Тарасовскому. Вторым стал Руслан Микерин из Западно-Сибирского Государственного колледжа. Первое место завоевал воспитанник Тюменского лесотехнического колледжа Дмитрий Драч.

Успешно выступили в профессиональном зачете магнитогорцы. Среди работников промышленных предприятий третье и второе место заняли работники ООО «Механоремонтный комплекс» Юрий Мариев и Сергей Трутнев. Победителем же среди профессионалов был признан Анатолий Евдокимов из Тюмени.

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Теги: ммк, славим человека труда, конкурс профмастерства, новости магнитогорска, человек труда
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